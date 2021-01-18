Боец UFC Жумагулов: бой Умара перенесли для того, чтобы Хабиб не пересекался с Макгрегором

Боец UFC Жалгас Жумагулов высказал своё мнение о переносе боя Умара Нурмагомедова из карда турнира с Макгрегором и возможности возникновения конфликта. Напомним, Умар Нурмагомедов встретится с представителем Казахстана Сергеем Морозовым.
«Наверное, перенесли для того, чтобы Хабиб не пересекался с Макгрегором. Думаю, со стороны Хабиба вряд ли могло что-то такое быть, он дисциплинированный боец. Конор мог бы сказать что-то или сделать, но Хабиб — вряд ли.
Конечно, переживаю за Сергея Морозова. Я бы вообще не хотел, чтобы они дрались между собой. Когда в первый раз их бой отменили, я так обрадовался, что они не подерутся, а теперь их обратно поставили. Сложно сейчас что-то говорить… На всё воля Всевышнего. Кто лучше готовился, кто заслужил, тот и выиграет. Я знаю, что Морозов тоже упорно готовился, тоже на бой заряжен», — сказал Жумагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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