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Чемпион UFC Джонс опубликовал видео убийства кабана. Ему пришлось извиняться

Чемпион UFC Джонс опубликовал видео убийства кабана. Ему пришлось извиняться
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс был вынужден извиниться за публикацию видео с охоты на кабана.

Джонс опубликовал в своём «инстаграме» видео, как он стреляет в кабана с вертолёта.

«Один выстрел — одно убийство, много бекона. За славную охоту получил славную награду», — подписал видео Джонс.

Фото: «Инстаграм» Джона Джонса

Однако Джонс получил неоднозначную реакцию на опубликованное видео, включая критику со стороны зоозащитников.

В итоге бывшему чемпиону UFC пришлось принести извинения.

«Прошу прощения, если это видео заставило некоторых из вас чувствовать себя неловко, но в то же время я рад, что партия мяса будет доставлена в Альбукерке. Специально не торопился с первым выстрелом, чтобы быть уверенным, что животное не будет страдать. Готов поспорить, что половина оскорблённых этой записью каждую неделю едят колбасу и бекон», — написал Джонс.

Тем не менее Джонс, несмотря на извинения, похвастался фотографией убитого кабана в «Инстаграме».

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