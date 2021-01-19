Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году по версии WBC. Видео

Всемирный боксёрский совет (WBC) признал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году. Напомним, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

Права на видео принадлежат Matchroom Boxing. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» WBC.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н. в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжёлом весе. На его счету 36 побед, два поражения и одна ничья в профессиональном боксе.