UFC Fight Island 8: полный кард и результаты взвешивания турнира с боем У. Нурмагомедова

В ночь с 20 на 21 января мск в на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном событии вечера сразятся Майкл Кьеза и Нил Мэгни. В предварительном карде Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сразится с представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.

Основной кард

Майкл Кьеза (170,5) — Нил Мэгни (171)

Ворли Алвес (171) — Мунир Лассес (171)

Ике Виллануэва (206) — Винисиус Морейра (206)

Роксанна Модаффери (126) — Вивиана Араужу (126)

Мэтт Шнелль (126) — Тайсон Нам (126)

Дуглас Силва де Андраде (145) — Лерон Мёрфи (146).

Предварительный кард

Омари Ахмедов (186) — Том Бриз (186)

Рики Саймон (136) — Гаэтано Пиррелло (136)

Мудержи Су (126) — Заррух Адашев (126)

Дальча Лунгиамбула (186) — Маркус Перес (186)

Франсиско Фигейредо (126) — Жером Ривера (126)

Майк Дэвис (154,5) — Мейсон Джонс (156)

Умар Нурмагомедов (136) — Сергей Морозов (135)

Манон Фьоро (126) — Виктория Леонардо (125,5).