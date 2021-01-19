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UFC Fight Island 8: полный кард и результаты взвешивания турнира с боем У. Нурмагомедова

UFC Fight Island 8: полный кард и результаты взвешивания турнира с боем У. Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 20 на 21 января мск в на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном событии вечера сразятся Майкл Кьеза и Нил Мэгни. В предварительном карде Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сразится с представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.

Основной кард

Майкл Кьеза (170,5) — Нил Мэгни (171)
Ворли Алвес (171) — Мунир Лассес (171)
Ике Виллануэва (206) — Винисиус Морейра (206)
Роксанна Модаффери (126) — Вивиана Араужу (126)
Мэтт Шнелль (126) — Тайсон Нам (126)
Дуглас Силва де Андраде (145) — Лерон Мёрфи (146).

Предварительный кард

Омари Ахмедов (186) — Том Бриз (186)
Рики Саймон (136) — Гаэтано Пиррелло (136)
Мудержи Су (126) — Заррух Адашев (126)
Дальча Лунгиамбула (186) — Маркус Перес (186)
Франсиско Фигейредо (126) — Жером Ривера (126)
Майк Дэвис (154,5) — Мейсон Джонс (156)
Умар Нурмагомедов (136) — Сергей Морозов (135)
Манон Фьоро (126) — Виктория Леонардо (125,5).

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