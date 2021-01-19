Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, способного стать величайшим в истории

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бывший обладатель пояса в полулёгком весе Макс Холлоуэй имеет шансы на то, чтобы стать величайшим бойцом в истории MMA. По словам Нурмагомедова, его очень впечатлила победа Холлоуэя над Келвином Каттаром в минувшие выходные.
«Это было лучшее выступление Макса в карьере, как мне кажется. Считаю, он способен стать величайшим бойцом всех времён.
Сколько ему лет, 28-29? Думаю, его пик ещё не подошёл. В следующем году он и выйдет на пик, а может, и в этом. Мне кажется, когда он был чемпионом, он не был ещё пиковым бойцом», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Reptile.
Напомним, в поединке с Каттаром Холлоуэй нанёс 445 акцентированных ударов, что является рекордом UFC.
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