Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, способного стать величайшим в истории

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бывший обладатель пояса в полулёгком весе Макс Холлоуэй имеет шансы на то, чтобы стать величайшим бойцом в истории MMA. По словам Нурмагомедова, его очень впечатлила победа Холлоуэя над Келвином Каттаром в минувшие выходные.

«Это было лучшее выступление Макса в карьере, как мне кажется. Считаю, он способен стать величайшим бойцом всех времён.

Сколько ему лет, 28-29? Думаю, его пик ещё не подошёл. В следующем году он и выйдет на пик, а может, и в этом. Мне кажется, когда он был чемпионом, он не был ещё пиковым бойцом», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Reptile.

Напомним, в поединке с Каттаром Холлоуэй нанёс 445 акцентированных ударов, что является рекордом UFC.