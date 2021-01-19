Ахмедов, который тренируется с Порье, рассказал о его подготовке к реваншу с Макгрегором

Российский боец MMA Омари Ахмедов, который тренируется в одном зале с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, рассказал о подготовке американца к поединку с бывшим обладателем поясов в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«С Порье мы сейчас делим клетку, он заходит после меня, когда у нас бывают спарринги. Когда я вещи собираю, смотрю, как он боксирует, как спаррингует.
Порье для лёгкого веса не маленький, у него широкие плечи, может быть, в ногах не очень большой, но вверху он не маленький, такой настоящий атлет. Мы как-то с ним стояли рядом, и я удивлялся, как он в 66 кг мог опускаться с такой комплекцией.
Видно, что они готовятся под левшу. Вижу, что его спарринг-партнёр стоит в левосторонней стойке, это боец из Бразилии Леандро Силва, который как-то дрался с нашим Рустамом Хабиловым. С ним Порье чаще всего спаррингует перед этим боем», — цитирует Ахмедова «Матч ТВ».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
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