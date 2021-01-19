Тренер Нурмагомедова назвал ключевой фактор в вопросе возвращения Хабиба в октагон

Тренер Хавьер Мендес, который работал с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, прокомментировал слова президенты промоушена Даны Уайта о том, что россиянин возобновит карьеру только в том случае, если кому-то из бойцов удастся его сильно впечатлить.



«Согласен с Уайтом, но нужно помнить и ещё об одном: на это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение. Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери», — приводит слова Мендеса «RT на русском».



Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.