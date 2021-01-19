Нейт Диаз: Хабиб — настоящая киска

Американский боец MMA Нейт Диаз, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, оставил в «Твиттере» сообщение, посвящённое обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Можно предположить, что таким образом он отреагировал на новость о встрече Нурмагомедова с президентом UFC Даной Уайтом, на которой обсуждалось возможное возвращение россиянина в октагон.

«Хабиб — настоящая киска», — написал Диаз в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.