Нейт Диаз: Хабиб — настоящая киска

Американский боец MMA Нейт Диаз, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, оставил в «Твиттере» сообщение, посвящённое обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Можно предположить, что таким образом он отреагировал на новость о встрече Нурмагомедова с президентом UFC Даной Уайтом, на которой обсуждалось возможное возвращение россиянина в октагон.
«Хабиб — настоящая киска», — написал Диаз в своём «твиттере».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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