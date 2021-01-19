Тренер Мендес — о Нурмагомедове: Хабиб — лучше всех, кого я видел

Тренер Хавьер Мендес, который работал с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, заявил, что россиянин является лучшим бойцом из всех, кого ему когда-либо доводилось видеть.
«Не думаю, что кто-то лучше его. Когда я называю кого-то чрезвычайно талантливым, это не значит «лучше», это значит только то, что у него талант.
Хабиб — лучше всех, кого я видел. И, может быть, лучше всех вообще. Иметь превосходные способности — это ещё не быть лучше всех, это всего лишь быть в состоянии всё это сделать. Это не значит, что этот боец — лучший. Нет-нет, я считаю, что Хабиб лучше всех», — приводит слова Мендеса «RT на русском».
Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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