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Умар Нурмагомедов: мне очень сильно повезло с окружением

Умар Нурмагомедов: мне очень сильно повезло с окружением
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился мыслями о своём окружении, признав, что он чувствует его поддержку и братскую поддержку в любой точке мира.

«Слава богу, мне очень сильно повезло со своим окружением. Люблю вас, братья.У меня их очень много, их поддержка и братская любовь чувствуется в любой точке планеты. Лучшее, что есть после веры — это друг, который поможет, когда ты упал и который наставит если ты оступился», — написал Умар Нурмагомедов на своей странице в социальной сети. Отметим, что на фото с Умаром запечатлены Хабиб и Усман Нурмагомедовы, а также Шамиль Завуров.

Соответствующий пост доступен на странице Умара Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, завтра, 20 января, Умар дебютирует в UFC. Его соперником станет Сергей Морозов.

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Представитель Казахстана любит и умеет побеждать нокаутами. У Умара Нурмагомедова есть повод беспокоиться за свой рекорд.
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