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Хабиб рассказал, что весит 84 кг

Хабиб рассказал, что весит 84 кг
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что на сегодняшний день его вес составляет 84 кг. Об этом он рассказал своему тренеру Хавьеру Мендесу. Специалист поинтересовался весом подопечного, когда Усман Нурмагомедов приседал с Хабибом на плечах.

«Хабиб, весишь 120 кг?», — спросил Мендес. Нурмагомедов ответил, что его вес составляет 185. Мендес уточнил, в какую единицу измерения имеет ввиду Хабиб, килограммы или фунты. Россиянин ответил, что речь идёт о фунтах.

Таким образом, если перевести 185 фунтов в килограммы, становится понятно, что вес Нурмагомедова сейчас составляет 84 кг, что соответствует лимиту средней весовой категории и на 14 кг превышает лимит лёгкого дивизиона.

Напомним, Хабиб в прошлом испытывал проблемы с весогонкой.

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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