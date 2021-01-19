RCC Boxing Promotions и WBO проведут отборочный турнир во втором легчайшем весе

Российская организация RCC Boxing Promotions и Всемирная боксёрская организация WBO запускают отборочный турнир во втором полулёгком весе (до 55,2 кг). Восемь боксёров из России, Таджикистана, Казахстана, Украины и ЮАР пройдут через серию турниров, победитель которой войдёт в тройку рейтинга WBO и станет претендентом на титул чемпиона мира.



«Три пары будут боксировать 23 января, одна пара — в марте. С WBO такая договоренность, что победитель этой восьмёрки будет в тройке сильнейших и будет претендовать на бой за звание на титул чемпиона мира. Сейчас у нас четвертьфиналы, полуфинал ближе к лету, а в конце лета или в начале осени — финал», — говорит генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.



В эту субботу в Екатеринбурге на ринге пройдут поединки Асрора Вохидова (8-0) против Тато Бонокоане (10-3-3, 10 КО), Евгения Ляшкова (7-1) против Александра Егорова (20-4-1) и Владимира Никитина (4-1) против Ержана Залилова (11-3-1). Ещё одним участником отбора станет Мухаммад Шехов. Кто будет восьмым, определится в ближайшее время.