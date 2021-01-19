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Чимаев — о Коноре: курица возвращается

Чимаев — о Коноре: курица возвращается
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев с насмешкой отозвался о бывшем чемпионе лиги в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. Чеченец со шведским паспортом сделал репост со страницы UFC в «Твиттере», на котором пресс-служба лиги задала подписчикам вопрос, какую версию ирландца они ожидают увидеть на турнире UFC 257.

Чимаев прокомментировал репост следующей записью:

«Курица возвращается».

Соответствующая запись доступна на странице Хамзата в социальной сети «Твиттер».

Напомним, ранним утром 24 января по московскому времени Конор Макгрегор выступит в главном событии турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

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