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Представитель Конора Макгрегора прокомментировала многомиллионный иск против бойца

Представитель Конора Макгрегора прокомментировала многомиллионный иск против бойца
Бокс/ММА / UFC 0
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Карен Кесслер, представитель Конора Макгрегора, прокомментировала многомиллионный иск к ирландскому бойцу.

«После исчерпывающего расследования, которое, помимо допросов истца, включало интервью с многочисленными источниками, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей и сотрудничество с Конором Макгрегором, эти обвинения были категорически отвергнуты. Истец знает, что факты противоречат утверждениям в этом иске. Макгрегор будет оспаривать любые претензии и уверен, что справедливость восторжествует», — приводит слова Кесслер MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор столкнулся с многомиллионным иском. Речь идёт о деле 2018 года, когда ирландца обвиняли в изнасиловании, якобы совершённом Дублине. Иски подавали пострадавшая и её мать. Последняя имеет к Конору меньшие претензии.

Отметим, что новость об иске появилась всего за несколько дней до поединка ирландца. Ранним утром 24 января по московскому времени Конор выступит на турнире UFC 257, где встретится с Дастином Порье.

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