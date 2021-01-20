Макгрегор опустился в рейтинге UFC перед боем с Порье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который в ближайшие выходные проведёт матч-реванш с американцем Дастином Порье, потерял одно место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Макгрегор опустился на 13-е место, пропустив Роберта Уиттакера.
Это единственное изменение в сводном рейтинге. Первую тройку по-прежнему составляют чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
Конор Макгрегор показал яркие фото себя и своей яхты из Абу-Даби
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