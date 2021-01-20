Боец MMA Рагозин предположил, как пройдёт бой Макгрегор — Порье

Российский боец MMA Михаил Рагозин поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Я не знаю, как Конор Макгрегор готовится к этому поединку, какой образ жизни он ведёт. Поэтому сложно прогнозировать результат. Если он с головой подойдёт к этому бою, то он выиграет. Ставлю на Конора: 70 на 30.
Думаю, что бой пройдёт в стойке, Порье попробует попереводить, побороться, но у него это вряд ли получится. Они будут рубиться в стойке, а там преимущество у Конора. Он будет больше попадать. Плюс у него удар тяжелее, возможно, что бой закончится нокаутом», — цитирует Рагозина «Р-Спорт».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
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