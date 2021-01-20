Гаджиев объяснил, почему Исмаилов уклоняется от реванша с Минеевым

Российский промоутер Камил Гаджиев призвал бойца MMA Магомеда Исмаилова принять вызов, который ему бросил Владимир Минеев. Напомним, в октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев завершился вничью.
«Почему Мага всё время твердит о Шлеменко, когда все ждут его боя с Минеевым? Ответ очевиден: он считает Саню стилистически более удобным для себя и видит в бою с ним сценарий «как с АЕ» (Александром Емельяненко. — Прим. «Чемпионата»). Для себя он прав, бизнесмен должен выбирать более простой путь к деньгам. Но окажется ли он простым? Думаю, Шлем так не считает.
А вообще Маге нужно перестать кокетничать и принять вызов ульяновца. Это даст ему не только солидный чек, но и звание лучшего средневеса России без вариантов. Даже средневеса десятилетия, я бы сказал. Иначе так и будем вспоминать ему тот невыигранный бой», — написал Гаджиев в своём «инстаграме».
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