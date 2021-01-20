Бывший тренер Хабиба рассказал, как тот едва не провалил взвешивание перед дебютом в UFC

Мурат Кештов, бывший тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вспомнил, как россиянин одержал первую победу в промоушене. В январе 2012 года Нурмагомедов победил представителя Ирана Камала Шалоруса, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.

«Помню, что апперкот, которым он на скачке попал, мы очень долго отрабатывали в зале. У Хабиба, что мне нравилось, всегда была уверенность в себе, он вообще не сомневался, что всё будет в порядке.

Единственный момент — мы немного опоздали, гоняя вес. Оставалось уже несколько последних граммов, мы их догоняли, но бойцов увезли из отеля на взвешивание, и мы ногами вдвоём просто добежали туда. Это было недалеко, но пришлось пробежать самим. Наверное, был единственный раз, когда мы чуть-чуть поволновались, оставалось нам 100-200 граммов», — цитирует Кештова «Матч ТВ».