Немков предположил, в каком случае Макгрегору дадут реванш с Нурмагомедовым

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков рассказал, в каком случае, по его мнению, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор получит матч-реванш с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По мнению Немкова, для этого Макгрегору надо как можно быстрее нокаутировать Дастина Порье в поединке в ближайшие выходные.

«В случае победы Конора реванш Макгрегора и Хабиба был бы интересен всем фанатам. И если Макгрегор выиграет у Порье в первом или втором раундах, то реванш с большей долей вероятности состоится и Хабиб вернётся. Хабиб молодой, его возвращение ожидается, и ничего такого в этом нет», — приводит слова Вадима Немкова «Р-Спорт».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.