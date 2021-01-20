Чендлер заявил, что не будет стараться впечатлить Хабиба для боя с ним

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, которому предстоит дебютировать в UFC поединком против Дэна Хукера, заявил, что он будет драться не для того, чтобы впечатлить Хабиба Нурмагомеда.
Накануне президент UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб возобновит карьеру только в том случае, если кому-то из бойцов удастся его сильно впечатлить.
«Когда вы сосредотачиваетесь на чём-то, то полагаете, что это сбудется. А в конечном итоге происходит обратное. Я буду концентрироваться на другом: я должен быть зрелищным, выиграть нокаутом или сабмишном. Хабиб – борец. Может быть, он хочет подобного вызова? Но я не хочу биться с Дэном Хукером лишь для того, чтобы Нурмагомедов решил, что я достаточно хорош в этом компоненте. Моё выступление должно говорить само за себя.
Хочу побить Дэна Хукера любым доступным способом, и честно говоря, я верю в себя, потому что мои выступления всегда зрелищные. Нет ничего лучше, чем завершить бой в первом раунде, это для меня идеальный сценарий. Не исключаю, что это будет бой вечера», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.
Бой в лёгком весе между Майклом Чендлером и Дэном Хукером станет вторым по значимости событием турнира UFC 257, который состоится в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск. В главном поединке встретятся Дастин Порье и Конор Макгрегор.
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