Хабиб — о возможном возвращении: не толкайте меня на поступки, которые расстроят мою маму

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное возвращение в октагон. Напомним, Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, объяснив это тем, что дал обещание матери.
«Самое ценное, что у меня есть, — это мама, так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму.
Давайте начнём с того, что движет людьми. Голод же? Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Уже столько лет в спорте, всю жизнь этим занимаюсь. В профессионалах с 2008 года и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться.
Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву. А мне что делать?! Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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