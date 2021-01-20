Хабиб — о возможном возвращении: не толкайте меня на поступки, которые расстроят мою маму

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное возвращение в октагон. Напомним, Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, объяснив это тем, что дал обещание матери.

«Самое ценное, что у меня есть, — это мама, так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму.

Давайте начнём с того, что движет людьми. Голод же? Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Уже столько лет в спорте, всю жизнь этим занимаюсь. В профессионалах с 2008 года и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться.

Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву. А мне что делать?! Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.