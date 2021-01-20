Команда Умара Нурмагомедова выйдет на бой UFC в траурных повязках в память об Абдулманапе

Команда российского бойца UFC Умара Нурмагомедова выйдет на бой на турнире UFC 20 января в траурных повязках в память об Абдулманапе Нурмагомедове.
«UFC подготовил специальные повязки в память об Абдулманапе Нурмагомедове», — приводит слова представителя команды Умара Нурмагмоедова ТАСС.
Напомним, UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова. Бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье. Теперь решено, что он состоится 20 января. Соперником Умара станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Сообщается, что Хабиб будет секундировать брату и находиться в раздевалке.
Планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и три поражения.
- 20 января 2021
-
17:46
-
17:38
-
16:30
-
16:00
-
15:12
-
14:00
-
13:41
-
13:04
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:02
-
09:00
-
03:12
-
02:25
-
02:15
-
01:00
-
00:25
- 19 января 2021
-
23:32
-
22:16
-
21:39
-
20:14
-
19:54
-
18:51
-
17:17
-
16:50
-
16:30
-
16:01
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:01
-
13:32
-
12:30
-
11:30