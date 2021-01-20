Команда Умара Нурмагомедова выйдет на бой UFC в траурных повязках в память об Абдулманапе

Команда российского бойца UFC Умара Нурмагомедова выйдет на бой на турнире UFC 20 января в траурных повязках в память об Абдулманапе Нурмагомедове.



«UFC подготовил специальные повязки в память об Абдулманапе Нурмагомедове», — приводит слова представителя команды Умара Нурмагмоедова ТАСС.



Напомним, UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова. Бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье. Теперь решено, что он состоится 20 января. Соперником Умара станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Сообщается, что Хабиб будет секундировать брату и находиться в раздевалке.



Планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и три поражения.