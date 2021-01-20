Дана Уайт: ещё один непобеждённый Нурмагомедов сделал 13-0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу Умара Нурмагомедова в дебютном поединке в UFC. Напомним, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Сергея Морозова. Для Умара Нурмагомедова эта победа стала 13-й в 13 поединках в профессиональных ММА.



«Просыпайтесь все, бои идут! Ещё один непобеждённый Нурмагомедов сделал 13-0», — написал Дана Уайт в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Бой Умара Нурмагмоедова и Сергея Морозова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.



Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли.