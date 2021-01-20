Хабиб: большая победа Умара. С каждым боем он будет расти

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над Сергеем Морозовым в дебютном для Умара поединке в UFC.



«Честно говоря, очень рад, очень. Груз с плеч упал, и это очень важная победа не только для нашей команды, а для всей нашей семьи. Будем работать. Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подерёмся после Рамадана, у нас время есть. Ему всего 25 лет. Если ещё два раза подерёмся в этом году, будет очень хорошо.



Сейчас критиковать — неправильно. Когда я смотрел бой, я вспомнил себя в 2012 году, свой первый раунд, когда я не мог найти и почувствовать свою дистанцию, почувствовать октагон. Думаю, ему просто нужно время. С каждым боем он будет расти. Спешить не хочу. Когда тебе 25 лет, ты ещё не полностью раскрыл то, что у тебя есть. Когда 28-29-30, уже можно подводить к серьёзным боям, чтобы он был готов как эмоционально, так и физически. Сейчас физика может быть вверху, а ментальная составляющая где-то внизу. Когда это всё соединяется, включая главный бой в твоей жизни, три в одном: твой главный бой, твоя ментальность и твои физические кондиции, тогда можно творить историю. Сейчас он молодой.



Дебютировал ли Умар успешнее меня? 10 лет прошло. 10 лет назад UFC и ММА были на совсем другом уровне. На тот момент мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить соперника.



Это большая победа. Не только для нас, но и для него. В эмоциональном и психологическом плане он будет расти. С каждым разом, когда ты заходишь в октагон, ты становишься абсолютно другим зверем, другим бойцом. То, что он сегодня сделал — потряс соперника и отбежал, — через 10 боев такую же ошибку он уже не сделает. Через 10 боев, если у него будет такой же момент, он подождёт и отработает как снайпер, а не как пулеметчик», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Sport24.