UFC Fight Island 8: Кьеза победил Мэгни решением судей и результаты других боёв

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном событии вечера встречались Майкл Кьеза и Нил Мэгни. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Кьезы единогласным решением судей.



UFC Fight Island 8



Основной кард



Майкл Кьеза — Нил Мэгни — победа Кьезы единогласным решением судей

Ворли Алвес — Мунир Лассес — победа Алвеса техническим нокаутом в первом раунде

Ике Виллануэва — Винисиус Морейра — победа Виллануэвы нокаутом во втором раунде

Роксанна Модаффери — Вивиана Араужу — победа Араужу единогласным решением судей

Мэтт Шнелль — Тайсон Нам — победа Шнелля раздельным решением судей

Дуглас Силва де Андраде — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи единогласным решением судей

Омари Ахмедов — Том Бриз — победа Ахмедова приёмом во втором раунде



Предварительный кард



Рики Саймон — Гаэтано Пиррелло — победа Саймона приёмом во втором раунде

Мудержи Су — Заррух Адашев — победа Су единогласным решением судей

Дальча Лунгиамбула — Маркус Перес — победа Лунгиамбулы единогласным решением судей

Франсиско Фигейредо — Жером Ривера — победа Фигейредо единогласным решением судей

Майк Дэвис — Мейсон Джонс — победа Дэвиса единогласным решением судей

Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов — победа Нурмагомедова приёмом во втором раунде

Манон Фьоро — Виктория Леонардо — победа Фьоро техническим нокаутом во втором раунде