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UFC Fight Island 8: Кьеза победил Мэгни решением судей и результаты других боёв

UFC Fight Island 8: Кьеза победил Мэгни решением судей и результаты других боёв
Бокс/ММА / UFC 0
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном событии вечера встречались Майкл Кьеза и Нил Мэгни. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Кьезы единогласным решением судей.

UFC Fight Island 8
Основной кард
Майкл Кьеза — Нил Мэгни — победа Кьезы единогласным решением судей
Ворли Алвес — Мунир Лассес — победа Алвеса техническим нокаутом в первом раунде
Ике Виллануэва — Винисиус Морейра — победа Виллануэвы нокаутом во втором раунде
Роксанна Модаффери — Вивиана Араужу — победа Араужу единогласным решением судей
Мэтт Шнелль — Тайсон Нам — победа Шнелля раздельным решением судей
Дуглас Силва де Андраде — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи единогласным решением судей
Омари Ахмедов — Том Бриз — победа Ахмедова приёмом во втором раунде

Предварительный кард
Рики Саймон — Гаэтано Пиррелло — победа Саймона приёмом во втором раунде
Мудержи Су — Заррух Адашев — победа Су единогласным решением судей
Дальча Лунгиамбула — Маркус Перес — победа Лунгиамбулы единогласным решением судей
Франсиско Фигейредо — Жером Ривера — победа Фигейредо единогласным решением судей
Майк Дэвис — Мейсон Джонс — победа Дэвиса единогласным решением судей
Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов — победа Нурмагомедова приёмом во втором раунде
Манон Фьоро — Виктория Леонардо — победа Фьоро техническим нокаутом во втором раунде

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