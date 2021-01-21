Умар Нурмагомедов получил бонус за выступление вечера на UFC Fight Island 8

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 8. В главном событии вечера встречались Майкл Кьеза и Нил Мэгни. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Кьезы единогласным решением судей.
Бонус за лучший бой вечера получили Майк Дэвис и Мэйсон Джонс. Их поединок прошёл в предварительном карде турнира и завершился победой Дэвиса единогласным решением судей.
Бонусы за выступление вечера получили Умар Нурмагомедов и Ворли Алвес.
Все обладатели бонусов получили дополнительные $ 50 тыс. от лиги.
Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова завершился во втором раунде. Умар Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом.
Ворли Алвес в соглавном событии турнира победил техническим нокаутом Мунира Лассеса.
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