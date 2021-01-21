Немков назвал единственную сильную сторону Порье в бою с Макгрегором

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Думаю, что Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье тоже набрал по сравнению с прошлым поединком. Но я всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, это будет нокаут во втором раунде.
Порье — боец высокого уровня, и его нельзя называть разменной монетой! Он может терпеть. В функционалке он может переиграть Конора, если бой перейдёт в поздние раунды. Выносливость – единственная сильная сторона Порье», — цитирует Немкова «Р-Спорт».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
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