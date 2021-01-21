Молдавский дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 24 января мск.

«Наверное, Конор всё-таки фаворит этого боя, он поопытнее. Но на 100% я в нём не уверен. Думаю, у него есть преимущество, но небольшое. В процентном соотношении — 55 на 45. Порье тоже может сильно ударить, так что бой может выйти и равным», — цитирует Молдавского «Р-Спорт».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января мск.