«Яблоко от яблони». В UFC показали, как Макгрегор учит сына раздавать автографы

Пресс-служба UFC поделилась забавным роликом о том, как бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор учит своего сына раздавать автографы. На видео ирландец вместе с мальчиком на скорость подписывает афиши предстоящего турнира.



«Яблоко от яблони», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице UFC в «Твиттере».

Матч-реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» 24 января мск.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор нокаутировал Порье в первом раунде. На счету ирландца 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У американца 26 побед и шесть поражений в 32 боях.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Конор Макгрегор — Дастин Порье.