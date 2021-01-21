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Макгрегор указал на слабость Нурмагомедова, который отказывает ему в реванше

Макгрегор указал на слабость Нурмагомедова, который отказывает ему в реванше
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Ирландец призвал россиянина возобновить карьеру и дать ему реванш, как ранее поступил Нейт Диаз.

Напомним, в 2016 году Диаз победил Макгрегора, однако пять месяцев спустя ирландец победил в реванше. В октябре 2018 года Конор проиграл Нурмагомедову.

«Нейт — чертовски мужественный боец. Он сразу согласился на реванш. А бежать и прятаться — это…

Мир увидел его (Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») слабость. Все видят, что это незаконченное дело. Но, если он не хочет в этом участвовать, это его дело», — приводит слова Макгрегора Mirror.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.

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