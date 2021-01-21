Макгрегор указал на слабость Нурмагомедова, который отказывает ему в реванше

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Ирландец призвал россиянина возобновить карьеру и дать ему реванш, как ранее поступил Нейт Диаз.
Напомним, в 2016 году Диаз победил Макгрегора, однако пять месяцев спустя ирландец победил в реванше. В октябре 2018 года Конор проиграл Нурмагомедову.
«Нейт — чертовски мужественный боец. Он сразу согласился на реванш. А бежать и прятаться — это…
Мир увидел его (Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») слабость. Все видят, что это незаконченное дело. Но, если он не хочет в этом участвовать, это его дело», — приводит слова Макгрегора Mirror.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
- 21 января 2021
-
13:10
-
12:00
-
11:19
-
11:00
-
10:01
-
09:02
-
00:54
-
00:00
- 20 января 2021
-
23:52
-
23:14
-
20:34
-
19:28
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
18:12
-
17:46
-
17:38
-
16:30
-
16:00
-
15:12
-
14:00
-
13:41
-
13:04
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:02
-
09:00
-
03:12
-
02:25
-
02:15
-
01:00
-
00:25
- 19 января 2021
-
23:32