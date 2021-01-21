Обладатель пояса WBO жёстко высмеял Макгрегора, пообещавшего стать чемпионом мира по боксу

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO бразилец Патрик Тейшейра высмеял бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который ранее заявил, что станет чемпионом мира по боксу. Напомним, в 2017 году Макгрегор дебютировал в боксе, проиграв Флойду Мейвезеру.

«Он думает, раз Флойд подарил ему несколько раундов, то он теперь боксёр. Честно говоря, я бы не стал делать то же самое, что и Флойд. Я бы уничтожил его за два раунда: один дал бы ему для того, чтобы вставать, второй — чтобы падать. Он был бы избит.

Конор бредит, он просто клоун. Я хочу избить этого клоуна, чтобы он завязал с боксом и UFC», — приводит слова Тейшейры The Sun.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.