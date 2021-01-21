Олейник назвал главное преимущество Макгрегора в бою с Порье

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«У Макгрегора больше шансов, потому что он более скоростной. Уникальная взрывная скорость — его главное преимущество. Если бы у них была равная скорость, то они были бы равны и в ударной технике, и в борьбе, но Макгрегор быстрее.

Если бой продлится до третьего раунда, то Порье будет намного легче, и у него даже появятся хорошие шансы на победу», — цитирует Олейника News.ru.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.