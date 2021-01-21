Фёдора Емельяненко госпитализировали в Москве
Легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, выступающего в MMA-промоушене Bellator, госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«У нас находится», — сообщил источник, отвечая на вопрос о нахождении Фёдора Емельяненко в больнице. При этом не уточняется, в каком состоянии находится пациент.
44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.
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