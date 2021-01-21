Стало известно, в каком состоянии госпитализировали Фёдора Емельяненко

Госпитализированный с коронавирусом российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо», — сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.