У Фёдора Емельяненко выявили двустороннюю пневмонию

Появилась подробная информация о состоянии знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, выступающего в промоушене Bellator. Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

«У Фёдора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе», — приводит слова источника ТАСС.

Несмотря на это, в скором времени Емельяненко выпишут из больницы.

«Скоро он уже будет выписан, всё позади», — добавил источник.

44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.