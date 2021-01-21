Макгрегор — о Нурмагомедове: мы его достанем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул, что не отступится от идеи проведения матча-реванша с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. Конор не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
«Мы его (Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») достанем», — сказал Макгрегор на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.
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