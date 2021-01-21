Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов. Видео
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который возглавит кард турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» 24 января мск.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».
Этот поединок станет вторым между этими бойцами. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор Макгрегор нокаутировал Дастина Порье в первом раунде. На счету ирландца 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У американца 26 побед и шесть поражений в 32 боях.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча-реванша Конор Макгрегор — Дастин Порье.
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