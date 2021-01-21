Макгрегор: не пытайтесь избавиться от меня

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.



«Я нокаутировал его в первый раз за 90 секунд. Исходя из своей подготовки и сил, я знаю, что в этот раз смогу сделать это ещё раньше. Знаю, что его команда ставила мои кондиции под сомнение. Но я работал над ними. Я собираюсь наносить сильные удары с самого начала. На самом деле я хотел бы провести длинный и хороший бой. Я рассчитываю, что Дастин готов и мы проведём хороший бой.



У меня спрашивают, зачем я дерусь, ведь я богаче, чем Дана Уайт. Но не пытайтесь избавиться от меня. Деньги и пояса уходят. Я хочу сидеть с сыном и смотреть свои хайлайты. Хочу, чтобы эти хайлайты были как в кино», — сказал Конор Макгрегор на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье.



Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.