Олейник: в ММА может драться любой человек, будь ты повар или профессиональный алкоголик

Российский боец UFC Алексей Олейник высказал своё отношение к так называемым поп-ММА.



«К сожалению, в России начинают путать профессиональные ММА и поп-ММА. С одной стороны, это вызывает интерес к ММА вообще. С другой стороны, у людей, которые не имеют к нашему спорту никакого отношения и не разбираются в нём вообще, могут после просмотра такого шоу возникнуть представления, что участники боёв толстые неумехи, которые не соблюдают правила и изображают непонятно что. Получается, что в ММА может драться любой человек и считать себя бойцом, будь ты повар, журналист или профессиональный алкоголик. В любом случае наша профессия нелёгкая и требует другого подхода, а парни, которые занимаются другими делами, могут пару раз выступить по ММА, записать себе рекорд и называть себя бойцами. С одной стороны, ты провёл два боя, а с другой, ты не живёшь нашим делом и не занимаешься постоянно нашей работой. У меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, привлечение внимания к нашему виду спорта всегда хорошо, но оно должно быть правильным, чтобы люди понимали, что такое ММА.



Сами бойцы и промоушены тоже должны к этому стремиться. Если у тебя в промоушене раз за разом происходят какие-то эксцессы, мордобой и люди калечат друг друга стульями, при этом допуская нецензурные и оскорбительные выкрики, родители не отдадут своих детей в профессиональный спорт. Они скажут: «Сиди лучше дома с компьютером, пей, кури, но только не ходи к этим плохим дядям». Спонсоры не пойдут к нам и будут спонсировать другой вид деятельности, телевидение не будет нас показывать и так далее. Самые важные люди, которые составляют мнение о нашем виде спорта, должны понимать, что это должно быть не только яркое шоу и попса, но и должны быть рамки, касающиеся безопасности и дисциплины. Я боец старой формации, и меня готовили морально и физически так, что нельзя обижать слабого, делать громогласных заявлений до боя, не нужно махать кулаками ни до, ни после, а только во время поединка, поэтому развивая и популяризируя наш спорт, не надо превращать его в маргинальное шоу», — приводит слова Алексея Олейника News.ru.