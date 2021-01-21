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Фьюри: я размажу Джошуа

Фьюри: я размажу Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри уверен, что в объединительном поединке с чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа ему удастся одержать уверенную победу.

«Только что общался с моим тренером. Мы размажем Энтони Джошуа. Один раунд, два раунда, три — и на этом всё будет кончено. Не могу дождаться», — приводит слова британца Boxingnews24.

Напомним, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, ведущий дела Джошуа, заявил, что стороны договорились о проведении поединка в 2021 году. По его словам, боксёрам остаётся лишь поставить подписи под контрактом. Фьюри в предыдущем поединке досрочно победил Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.

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