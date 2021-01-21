Макгрегор — о поданном против него иске: старое дело, я чист

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал обвинения по делу об изнасиловании, которые ему пытается вменить из-за инцидента, произошедшего в Дублине в 2018 году. По словам ирландца, следствие уже доказало, что он не нарушал закон. Макгрегор дал понять, что не зацикливается на этой проблеме.

«Старое дело. Оно расследовалось на протяжении долгих двух лет, и с меня сняли все возможные подозрения, я чист. На этом всё. В моей жизни столько всего хорошего. В ближайшие выходные меня ждёт большой вызов, и я в предвкушении», — приводит слова Макгрегора BJPenn.

Напомним, несколько дней назад две жительницы Ирландии, мать и дочь, подали против Конора многомиллионный иск, утверждая, что боец изнасиловал молодую девушку.

Ранним утром 24 января по московскому времени Конор Макгрегор на турнире UFC 257 встретится с Дастином Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.