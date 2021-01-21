Усман Нурмагомедов показал подготовку к дебюту в Bellator

Боец Bellator Усман Нурмагомедов показал, как готовится к дебюту в американском промоушене. Спортсмен выложил видео на своей странице в «Инстаграме», как тренер Хавьер Мендес помогает ему отрабатывать различные удары.

«Усердно готовимся к своим боям», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб, являющийся чемпионом UFC, недавно объявил об уходе из спорта. Его родной брат Умар 20 января удачно дебютировал в UFC — победил удушающим приёмом Сергея Морозова. Ещё один двоюродный брат, Абубакар Нурмагомедов, также выступает в UFC.