Президент UFC назвал две причины важности реванша Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему важно провести матч-реванш с участием обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. Конор не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
«Этот бой принесёт много денег. Очевидно, они оба могут заработать очень прилично на этом поединке. Назовём это причиной номер один.
Вторая причина — реванш важен для их наследия. На месте Конора хочется отомстить за прошлое поражение, на месте Хабиба хочется победить Макгрегора дважды, чтобы доказать всем, что ты действительно сильнее», — цитирует Уайта BJPenn.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.
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