Шлеменко предположил, почему Нурмагомедов никогда не помирится с Макгрегором

Российский боец MMA Александр Шлеменко объяснил, почему, по его мнению, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не помирится с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который не раз допускал оскорбительные высказывания в его адрес.
«Не могу себе представить, чтобы Хабиб и Конор пожали руки. Мне кажется, примирения не будет.
Уверен, что отношения уже не так накалены, время лечит. Но всё же не вижу смысла им мириться. Ради чего? У них есть гипотетический реванш, самый громкий и дорогой за долгое время. Не думаю, что Хабибу зачем-то нужно дружить с Конором. Тем более столько было сказано, столько было сделано. Это сложно будет забыть», — цитирует Шлеменко Sport24.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби утром 24 января мск.
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