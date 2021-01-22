Стало известно, когда Фёдора Емельяненко должны выписать из больницы

Легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, о госпитализации которого стало известно вчера, 21 января, должен быть выписан из больницы в понедельник, 25 января. Об этом рассказал действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков, который входит в команду Емельяненко.
Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
«Фёдор попал в больницу из-за коронавируса. Сейчас он чувствует себя хорошо, его скоро выписывают. На следующей неделе в понедельник будут делать последнее КТ — по его результатам должны отпустить домой», — рассказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.
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