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Экс-боец UFC Кунченко дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Экс-боец UFC Кунченко дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший боец UFC Алексей Кунченко поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«Думаю, что Конор одержит победу. Скорее всего, это случится досрочно.

Не могу сказать, что Порье набрал какую-то определённую форму. Он не изменился, какой был, такой и остался. Конор давно не дрался, поэтому выйдет на бой голодным. Думаю, что Макгрегор, как обычно, закатит хороший бой. Порье будет тяжеловато. Ставлю на победу Конора», — цитирует Кунченко пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.

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