Порье оказался тяжелее Макгрегора на взвешивании перед боем

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дастин Порье, выступающие в лёгкой весовой категории, прошли процедуру взвешивания в преддверии матча-реванша, который состоится в ближайшие выходные. Вес Макгрегора составил 155 фунтов (70,3 кг), Порье — 156 фунтов (70,7 кг).

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. На счету Конора 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У Дастина 26 побед и шесть поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.

Ранее стало известно, сколько заработают Макгрегор и Порье за матч-реванш.