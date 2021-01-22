Порье оказался тяжелее Макгрегора на взвешивании перед боем
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дастин Порье, выступающие в лёгкой весовой категории, прошли процедуру взвешивания в преддверии матча-реванша, который состоится в ближайшие выходные. Вес Макгрегора составил 155 фунтов (70,3 кг), Порье — 156 фунтов (70,7 кг).
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. На счету Конора 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. У Дастина 26 побед и шесть поражений.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
Ранее стало известно, сколько заработают Макгрегор и Порье за матч-реванш.
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на UFC 257
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