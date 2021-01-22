Пётр Ян дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 24 января мск.
«Думаю, что реванш будет более конкурентным, чем первый бой. Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошёл как можно больше раундов.
Думаю, что бой завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно — третий-четвёртый раунд», — цитирует Яна Sport24.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января мск.
Немков назвал единственную сильную сторону Порье в бою с Макгрегором
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
16:40
-
16:12
-
15:57
-
15:11
-
14:29
-
14:01
-
13:02
-
12:33
-
12:01
-
11:00
-
10:10
-
09:00
-
07:44
-
00:15
- 21 января 2021
-
23:27
-
23:19
-
22:16
-
21:30
-
20:44
-
19:48
-
18:55
-
17:36
-
16:59
-
16:49
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:28
-
15:03
-
14:21
-
13:35
-
13:10
-
12:00
-
11:19
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам