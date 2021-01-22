Жумагулов после взвешивания подарил Дане Уайту казахстанский шоколад

Сегодня, 22 января, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 257. В ней принял участие и Жалгас Жумагулов, который выступит в предварительном карде турнира. После того как боец из Казахстана прошёл церемонию, он подошёл к президенту UFC Дане Уайту, вручив ему в подарок шоколад из Казахстана. Глава лиги, судя по реакции, был удивлён таким жестом.

Напомним, Жумагулов на UFC 257 встретится с Амиром Альбази. Это будет второй поединок Жалгаса в UFC, первый бой сложился неудачно, тогда он проиграл Раулиану Пайва.

Главным поединком турнира UFC 257 станет встреча экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию UFC 257.