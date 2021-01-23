«Покойся с миром, великая Америка». Менеджер Хабиба — о трансгендере в правительстве США

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов отреагировал на недавнее назначение в министерство здравоохранения США. После избрания на пост президента страны Джо Байдена в США произошли серьёзные кадровые изменения, которые коснулись и этого ведомства.

Так, впервые в истории должность помощника министра здравоохранения получила трансгендер Рейчел Левин, что не ускользнуло от внимания Магомедова.

«Покойся с миром, великая Америка», — написал функционер, наложив надпись на фото с Левин. Соответствующую сториз Магомедов выложил на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, не так давно Хабиб Нурмагомедов и сам попал в небольшой скандал на политической почве. В частности, он раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона.